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Dünya Yunanistan'da NATO'nun tanklarını taşıyan tren durduruldu! Tankın üzerine bakın ne yazdı
Dünya

Yunanistan'da NATO'nun tanklarını taşıyan tren durduruldu! Tankın üzerine bakın ne yazdı

Yeniakit Publisher
2024-03-25 00:54:00 - 2024-03-25 00:55:14
Yunanistan'da NATO'nun tanklarını taşıyan tren durduruldu! Tankın üzerine bakın ne yazdı

Yunanistan'da savaş karşıtı eylemciler, ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni barikat kurarak engelledi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi bir grup, Dedeağaç'ta tren yolu üzerinde savaş karşıtı protesto yaptı. Eylemciler, "Dedeağaç emperyalistlerin kalesi değil, halkların limanıdır" şeklinde slogan attı.

Eylemciler, tren yolu üzerine barikat kurarak ABD ve NATO'nun tanklarını taşıyan treni durdurdu.

"Katiller, evlerinize dönün"

Filistin bayraklarının da taşındığı eylemde bir gösterici, trende bulunan tankın üzerine "Katiller, evlerinize dönün." yazdı.

Türkiye ve Bulgaristan sınırları yakınındaki Dedeağaç, Ukrayna savaşıyla beraber NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif rota haline gelmişti.
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