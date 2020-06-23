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Aktüel

Yunanistan'da Müslümanlara ait bir ibadet yeri kapatılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-23 17:52:31 -
Yunanistan'da Müslümanlara ait bir ibadet yeri kapatılacak

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire'de Müslümanların mescit olarak kullandığı bir ibadet yerinin gerekli izin belgelerinin bulunmaması gerekçesiyle kapatılacağı bildirildi.

Yunanistan Müslümanlar Derneğinden yapılan açıklamada, 1989 yılından bu yana Pire Limanı yakınlarında bulunan ''Andalusia'' (Endülüs) isimli mescidin, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından alınan kararla kapatılacağı belirtildi.

Konumu dolayısıyla birçok turistin de ibadet etmesine olanak sağlayan mescitle ilgili şu ana kadar herhangi bir şikayet olmadığı ifade edilen açıklamada, kapatma kararıyla dini özgürlüklerin baskılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, ''Müslümanlar, maalesef kanun önünde eşitlikten çok uzaktalar.'' ifadesi kullanıldı.

Avrupa’nın ibadete açık camisi olmayan tek başkenti Atina’da yaşayan Müslümanlar, namazlarını kendi imkanlarıyla oluşturdukları ibadet yerlerinde kılıyor.

Öte yandan, Atina'da yapımı tamamlanan ilk resmi cami, çeşitli engellerle hala ibadete açılamıyor. Geçen yıl haziranda basın mensuplarına tanıtılan camide ilk namazın eylül ayında kılınması planlanıyordu.


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