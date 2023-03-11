Yunanistan’da muhalefet liderine tekme tokat dayak

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, muhalefet lideri Yanis Varoufakis, cuma akşamı Atina'nın Eksarhia semtinde yemek yediği restoranın önünde kimliği belirlenemeyen kişilerce darp edildi.

İlk yardım için başkentteki Evangelismos Hastanesi'ne başvuran Varoufakis'in burnunda kırık tespit edildi.

Mera 25'ten yapılan açıklamaya göre, Varoufakis Avrupa'da Demokrasi Hareketi'nden (DiEM25) siyasetçilerle birlikte yemek yerken bir grup saldırgan, hakaretler ederek kendisini dışarı çağırdı. Saldırganlar, yanlarına konuşmaya gelen Varufakis'i darp etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin demokrasimizde yeri yoktur. Kurumlarımızı ve değerlerimizi rencide eder, birlikteliğimizi zedeler" ifadelerini kullandı.

Hem iktidardaki hem de muhalefetteki siyasi partiler ve çok sayıda politikacı saldırıyı kınadı.

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Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Varoufakis'le telefonda görüşerek, Yunan polis teşkilatının saldırganların bir an evvel yakalanması için çalışacağını ifade etti.

ÇİPRAS DÖNEMİNDE MALİYE BAKANIYDI

Ekonomist ve siyasetçi kimlikleri ile tanınan Varufakis, 2015 genel seçimlerinde Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) milletvekili olarak parlamentoya girerek, SYRIZA iktidarının maliye bakanı oldu.

Yanis Varoufakis, Yunan halkının, ülkenin borçları için Avrupa Birliği ve IMF ile memorandum imzalanmasına 'hayır' dediği 2015 referandumunun ardından, SYRIZA'nın memorandumu imzalama kararı üzerine görevinden istifa etti.

Yunan siyasetçi Varoufakis, 2016'da Avrupa'da Demokrasi Hareketi'ni (Diem25) kurdu, Yunanistan'da ise 2018'de kendi liderliğinde kurulan Mera25 Partisi ile 2019 genel seçimlerinde yüzde 3,44 oy alarak meclise girdi.

Mera25, 2019 seçimlerinde parlamentodaki 300 sandalyeden 9'una sahip oldu. Partinin bugün ise parlamentoda 6 milletvekili bulunuyor.