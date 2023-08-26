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Dünya Yunanistan'da Mitsotakis üstüne basa basa Yunanistan ve Hindistan ‘stratejik ilişkiye’ bakıyor diyerek paylaştı
Dünya

Yunanistan'da Mitsotakis üstüne basa basa Yunanistan ve Hindistan ‘stratejik ilişkiye’ bakıyor diyerek paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 21:09:00 - 2023-08-26 21:10:48
Yunanistan'da Mitsotakis üstüne basa basa Yunanistan ve Hindistan ‘stratejik ilişkiye’ bakıyor diyerek paylaştı

Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Hintli mevkidaşı Narendra Modi'yi Cuma günü Atina'daki Maximos Malikanesi'nde bir Hindistan başbakanının 40 yıl aradan sonra bir araya geldi. Yunanistan ve Hindistan ‘stratejik ilişkiye’ bakıyor

Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Hintli mevkidaşı Narendra Modi’yi Cuma günü Atina’daki Maximos Malikanesi’nde bir Hindistan başbakanının 40 yıl aradan sonra yaptığı ilk tarihi ziyaretle karşıladı ve iki ülke arasındaki ilişkilerde son yıllarda istikrarlı bir şekilde gelişen gelişmenin altını çizdi.

Mitsotakis ve Modi, her iki tarafın da ilişkiyi “stratejik bir ilişkiye” yükselten ortak açıklamasına atıfta bulundu.

İmzalanan açıklama, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) hükümlerine uygun olarak ve uluslararası hukuka tam saygı göstererek, Yunanistan ile Hindistan arasında özgür, açık ve kurallara dayalı bir Akdeniz ve Hint-Pasifik’e yönelik ortak anlayışı yansıtmaktadır. egemenlik, toprak bütünlüğü ve seyrüsefer özgürlüğü.

Bu arada iki heyet arasında yapılan toplantıda ekonomi, savunma, kültür ve turizmin yanı sıra tarımsal işbirliği ve iklim değişikliği odaklı geniş bir işbirliği çerçevesi oluşturuldu.

Mitsotakis, Hindistan başbakanına yaptığı açılış konuşmasında önümüzdeki dört yıl içinde ikili ticareti ikiye katlama hedefini belirleyerek, Yunanistan’ın dünyanın beşinci büyük ekonomisine verdiği nüfuzun sinyalini verdi.
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Hindistan’ı bir “Asya devi” olarak tanımlayarak, Yunanistan’ın Avrupa’nın Hindistan’a açılan kapısı olarak hizmet edebileceğini ve aynı zamanda Hindistan ile Avrupa Birliği arasında iddialı bir serbest ticaret anlaşmasını açıkça imzalayacak olan kıtalararası bir yaklaşım için fırsatlar yaratacağını söyledi.

Modi ayrıca ikili ticaretin 2030 yılına kadar ikiye katlanması hedefine dikkat çekti ve günün erken saatlerinde tarımsal üretim alanında imzalanan bir anlaşmaya dikkat çekti.

Modi, savunma ve güvenlik, altyapı, yeni ve gelişen teknolojiler ve becerilerin desteklenmesi alanlarında da ikili işbirliğini güçlendirerek “Başbakan ve ben ilişkimizi stratejik ilişkiye yükseltmeye karar verdik” dedi.

Savunma ve güvenlik alanında hem askeri ilişkilerin hem de savunma sanayimizin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Hintli lider, ülkesinin becerilerin bir ülkeden diğerine transferini kolaylaştırmak istediğini de vurguladı ve “bu nedenle hareketlilik ve göç anlaşmasının yakında imzalanmasına karar verdik.”

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