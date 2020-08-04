  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yunanistan'da kabine revizyonu

Hükümet, atamaların Kovid-19'un etkileriyle mücadele için alınan AB kurtarma fonlarının daha iyi yönetilmesi için yapıldığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:41:26 -
Yunanistan'da kabine revizyonu

ATİNA (AA) - Yunanistan'da hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileriyle mücadele için Avrupa Birliği (AB) kurtarma programından elde edinilen fonların daha iyi yönetilmesi amacıyla kabinedeki bazı görevlerde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından kabinede yapılan yeni atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Petsas, Maliye Politikasından Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Theodoros Skilakakis ile Kalkınma ve Yatırım Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasi'nin mevcut görevlerinden bakan vekilliklerine terfi ettirildiğini belirtti.

Milletvekili Zoi Rapti'nin Sağlık Bakan Yardımcısı görevine getirildiğini söyleyen Petsas, parlamento dışındaki isimlerden Panayiotis Tsakloğlu'nun Çalışma Bakan Yardımcılığına, Nikos Tagaras'ın ise Çevre ve Enerji Bakan Yardımcılığına atandığını duyurdu.

Petsas, Başbakan Miçotakis'in izlediği reform politikasını istikrarlı şekilde sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirerek, hükümet içerisinde yapılan bu değişikliklerle AB fonlarının daha etkin şekilde yönetilmesinin yanı sıra iş dünyası ile sigorta sisteminin ve Sağlık Bakanlığının örgütsel açıdan güçlendirilmesi hedefinde olduklarını anlattı.

Çevre koruması ve iklim değişikliğine karşı mücadeleye de odaklanacaklarını kaydeden Petsas, yeni atananların Cumhurbaşkanlığında yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevlerine başlayacaklarını aktardı.

AB üyesi 27 ülkenin lideri, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda anlaşmıştı. Yunanistan'ın söz konusu program çerçevesinde AB'den 72 milyar avro alması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı