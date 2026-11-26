Libya ile ilişkileri kurtarma çabası ile AB yaptırımları için baskı yapma seçeneği arasında sıkışan Yunanistan’ı asıl tedirgin eden ise Türkiye’nin Libya’nın hem batısında hem doğusunda nüfuzunu genişleterek Atina’nın yıllardır izlediği denge politikasını boşa çıkarması. Atina yönetimi son gelişmeleri, “Libya tamamen Ankara tarafına geçti” şeklinde okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 yıl aradan sonra ilk kez 8-9 Aralık’ta Trablus’u ziyaret edecek olması da Atina’nın rahatsızlığını doruk noktasına çıkardı.

Yunanistan’ın asıl endişesi, Türkiye-Libya mutabakatının sahada uygulanması ve enerji işbirliğinin giderek derinleşmesi olasılığı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, TPAO’nun da yer aldığı konsorsiyumla 2027’nin ikinci çeyreğinde başlaması planlanan arama faaliyetleri için görüşmeler yürütüyor. Atina, Türkiye ve Libya’nın deniz yetki alanlarına ilişkin iddialarının Yunanistan’ın kıta sahanlığı ve MEB iddialarıyla örtüştüğü bölgelerde yeni faaliyetlerin gündeme gelmesinden kaygı duyuyor.