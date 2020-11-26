Yunanistan'da grev! Bakanlıkların önünde toplandılar

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bazı sendikaların çağrısıyla kamu ve özel sektör çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve toplu sözleşme isteği ile greve gitti.

Liman Çalışanları (PEMEN), Sivil Havacılık Teşkilatı (YPA), Devlet Hastaneleri Doktorları (POEDHN) ile Atina Gazeteciler Birliği (ESHEA) sendikalarının katıldığı grev çerçevesinde kent merkezindeki Omonia ve Klafthmonos meydanlarında protestolar düzenlendi.

"Sağlık için para verin" ve "işçilere karşı önlemlere son" şeklinde sloganlar atan göstericiler, hükümetin Kovid-19 salgınına karşı aldığı sağlık tedbirlerinin yetersizliğine tepki amacı ile eylem yaptı.

Ayrıca Çalışma ve Sağlık Bakanlıkları önünde de yoğun güvenlik önlemleri altında toplanan protestocular, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Gıda ve Turizm Sendikası üyeleri de Atina'nın merkezinde motosikletleri ile gösteri yaptı.

Öte yandan, toplu taşıma çalışanlarının greve katılmasıyla Atina'daki metro ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.