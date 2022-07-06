Yunanistan'da F-16 paniği... Biden'ın sözleri sonrası Yunan lobisi harekete geçti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16'ların verilmesi gerektiğini söylemesi Yunanistan'da paniğe neden oldu. Daha önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis konuya ilişkin ABD Kongresi'nde skandal bir açıklamaya izma atmış ve 'Türkiye'ye F-16 satmayın' demişti. Balkan Erdoğan'dan ise bu sözlere çok sert tepki gelmişti. İki ülke arasında gerilim giderek tırmanırken ABD'deki Yunan lobisi de boş durmadı. Skandal bir mektup kaleme aldılar.

Biden'dan Yunanistan'a soğuk duş

Madrid'deki kritik zirve sonrası konuşan Biden, "Erdoğan ile F-16'lar ile ilgili ne konuştunuz?" sorusuna "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum." yanıtını vermişti.

Yunanistan bu durum karşısında paniklerken ABD'deki Yunan lobisi de skandal bir hamlede bulundu. Kongre'de, Cumhuriyetçi Frank Pallone liderliğindeki bir grup ABD'li milletvekili, Joe Biden'ın Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın alma ve yükseltme talebine yönelik kamuoyu desteğine şiddetle katılmadıklarını belirten bir mektup yazarak ABD Başkanı'na gönderdi.

Milletvekilleri, haddi aşan ifadeler kullanarak böyle bir gelişmenin Erdoğan'ı ülkesinin hem ABD'ye hem de NATO'ya olan taahhütlerini yerine getirmediği için ödüllendireceğini iddia etti.

Sözlerini daha da ileri taşıyan milletvekilleri "Türkiye'nin gelişmiş savaş uçaklarının satın alması, bölgede daha fazla ölüm ve yıkıma yol açacak" hezeyanında bulundu.

Uluslararası hukuku hiçe sayan davaranışlarını sürdüren Yunanistan'ın yaptıklarını görmezden gelen vekiller S-400 üzerinden de Türkiye'yi suçlamayı sürdürdüler Ayrıca, Türkiye'yi defalarca Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal etmekle suçlayan vekiller bunu engellemek için her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da Türkiye'yi hedef aldı. Panagiotopoulos "Türkiye ile anlaşmak istiyoruz ama Türkiye oyunu kuralına göre oynamak zorunda." dedi.