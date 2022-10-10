Yunanistan’da enflasyon rekor seviyeye ulaştı! İşte o rakamlar...
Tüm dünyada olduğu gibi enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu körüklüyor. Yunanistan’da da tırmanışa geçen enflasyon zirve seviyesine ulaştı.
Yunanistan'da yıllık enflasyon eylül ayında rekor seviyelere çıkarak yüzde 12’ye ulaştı. Yunanistan İstatistik Kurumu'nun ( ELSTAT ) verilerine göre, ağustos ayında %11,4'e çıkan yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylül ayında % 12 olarak belirlendi. Enflasyon rakamları zirve seviyesi olan 12.1’e çok yaklaştı.
Aylık endekste ise eylül ayı fiyatları bir önceki aya göre %2,9 arttı . Aynı zamanda, 12 aylık Ekim 2021 – Eylül 2022 için yıllık ortalama TÜFE , ilgili dönem 2020 – 2021 endeksine göre %8,7 artış gösterdi.
Enflasyonun bireysel bileşenlerine bakıldığında, yıllık %12'lik artışın büyük ölçüde enerji ve gıda kaynaklı olduğu görülüyor .
Yüzde 332 artan doğalgaz fiyatları elektrik maliyetlerini yüzde 30 oranında artırırken uçak bileti fiyatında yüzde 58 oranında artış yaşandı.
Ayrıca gıda, ekmek ve tahıllarda en az %18'lik bir artış kaydedilirken, süt - yumurta % 23.30 oranında yükseldi. Bunu % 17,6 ile et ve %12,6 ile sıvı ve katı yağlar izledi.