Yunanistan’da enflasyon rekor seviyeye ulaştı! İşte o rakamlar...

Yunanistan'da yıllık enflasyon eylül ayında rekor seviyelere çıkarak yüzde 12’ye ulaştı. Yunanistan İstatistik Kurumu'nun ( ELSTAT ) verilerine göre, ağustos ayında %11,4'e çıkan yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylül ayında % 12 olarak belirlendi. Enflasyon rakamları zirve seviyesi olan 12.1’e çok yaklaştı.

Aylık endekste ise eylül ayı fiyatları bir önceki aya göre %2,9 arttı . Aynı zamanda, 12 aylık Ekim 2021 – Eylül 2022 için yıllık ortalama TÜFE , ilgili dönem 2020 – 2021 endeksine göre %8,7 artış gösterdi.

Enflasyonun bireysel bileşenlerine bakıldığında, yıllık %12'lik artışın büyük ölçüde enerji ve gıda kaynaklı olduğu görülüyor .

Yüzde 332 artan doğalgaz fiyatları elektrik maliyetlerini yüzde 30 oranında artırırken uçak bileti fiyatında yüzde 58 oranında artış yaşandı.

Ayrıca gıda, ekmek ve tahıllarda en az %18'lik bir artış kaydedilirken, süt - yumurta % 23.30 oranında yükseldi. Bunu % 17,6 ile et ve %12,6 ile sıvı ve katı yağlar izledi.