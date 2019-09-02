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Yunanistan'da emlak fiyatlarında rekor artış

Yunanistan'da 2019'un ikinci çeyreğinde konut fiyatları yüzde 7,7, başkent Atina'da ise yüzde 11,1 artış gösterdi

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:51
Yunanistan'da emlak fiyatlarında rekor artış

ATİNA (AA) - Yunanistan'da konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,7 artış gösterdi.

Yunanistan Merkez Bankasının verilerine göre, ülkede konut fiyatlarında artış devam etti. Yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 7,7'lik artış 12 yıldaki en yüksek artış oranı oldu.

Söz konusu dönemde başkent Atina'da ise konut fiyatları yüzde 11,1 yükseldi.

İkinci çeyrekte artış oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 oldu. İlk çeyrekte konut fiyatlarında yıllık bazda yüzde 4,9 artış yaşanmıştı.

Yunanistan'daki ekonomik kriz döneminde emlak fiyatları önemli oranda etkilenerek 2017'ye kadarki 10 yılda yüzde 40'ın üzerinde düşüş göstermişti.

Son dönemdeki artışta, turizm, günlük ev kiralama uygulamaları ve "Altın Vize" olarak bilinen 250 bin avroluk yatırıma karşılık verilen oturma izni imkanının etkili olduğu belirtiliyor.



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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:51
  1. emlak
  2. KONUT
  3. YUNANİSTAN

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