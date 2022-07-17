  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'da düşen uçaktan kurtulan olmadı!
Dünya

Yunanistan'da düşen uçaktan kurtulan olmadı!

Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında düşen kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 14:56:00 - 2022-07-17 15:13:09
Yunanistan'da düşen uçaktan kurtulan olmadı!

Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında, Sırbistan’dan kalkan ve Ürdün’e gitmekte olan, tehlikeli madde taşıdığı aktarılan Ukrayna’ya ait kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

8 kişi hayatını kaybetti

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Sırbistan’dan kalkan ve Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında düşen 1971 model An-12BK Antanov tipi Ukrayna kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23