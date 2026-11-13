Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçları Exxen’de yayınlanacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarının yayın haklarında yeni bir anlaşma yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca yeniden Exxen ekranlarında yayınlanacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği bu dev organizasyonlar, önümüzdeki 4 yıllık süreçte de futbol heyecanını izleyicilerle buluşturmaya devam edecek.
Yeni dönemde Exxen'de yayınlanacak turnuvalar şunlar:
- UEFA Şampiyonlar Ligi
- UEFA Avrupa Ligi
- UEFA Avrupa Konferans Ligi
- UEFA Süper Kupası