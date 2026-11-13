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Spor Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçları Exxen’de yayınlanacak
Spor

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçları Exxen’de yayınlanacak

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Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçları Exxen’de yayınlanacak

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarının yayın haklarında yeni bir anlaşma yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca yeniden Exxen ekranlarında yayınlanacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği bu dev organizasyonlar, önümüzdeki 4 yıllık süreçte de futbol heyecanını izleyicilerle buluşturmaya devam edecek.

Yeni dönemde Exxen'de yayınlanacak turnuvalar şunlar:

  • UEFA Şampiyonlar Ligi
  • UEFA Avrupa Ligi
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • UEFA Süper Kupası

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