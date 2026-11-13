Messi, Kenan Yıldız'a çok özel hediye gönderdi
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Arjantinli yıldız Lionel Messi, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a özel bir hediye gönderdi.
Lionel Messi, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız’a anlamlı bir jest yaptı. Messi, Arjantin Milli Takımı ile çıktığı son maçta giydiği ve kendisi için özel olarak hazırlanan kramponları genç yıldıza hediye etti.
"ŞU ANDA AĞLARDIM"
Futbol tarihinin en büyük isimlerinden birinden gelen bu sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Kenan Yıldız, sevincini gizleyemedi. Genç futbolcu, aldığı bu özel hediyenin ardından duygularını "Duygusal bir insan olsaydım, şu anda ağlardım" sözleriyle dile getirdi.
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