Haliç Köprüsü’nde 5 araçlı zincirleme kaza, 2 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Haliç Köprüsü’nün Halıcıoğlu mevkisinde makas atan bir otomobilin ticari taksiye çarpması sonucu beş araç zincirleme kazaya karıştı. Otomobildeki iki kişi yaralanırken Atatürk Havalimanı yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, E-5 kara yolunda saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Atatürk Havalimanı yönünde ilerleyen 34 NP 2647 plakalı otomobil, makas attığı sırada ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın ardından üç araç daha kazaya karıştı.
Kaza, E-5 karayolu Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkiinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halinde olan 34 NP 2647 plakalı otomobil, makas attığı sırada ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, makas atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü’nün Atatürk Havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.