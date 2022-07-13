Yunanistan'da buruk bayram! Namaza izin verilmedi

Kurban Bayramı, Kuzey Yunanistan'da, Selanik’e 50 kilometre mesafedeki İmathia bölgesinin 14 bin nüfuslu Aleksandria şehrinde yaşayan yaklaşık bin kadar Batı Trakyalı Türk için buruk geçti.

Yıllar önce çalışmak için Batı Trakya’dan gidip Aleksandria’ya yerleşen, çoğu tarım işçisi azınlık mensupları, hem Yunan devletinin mescitte ibadete izin vermemesi, hem de hava muhalefeti yüzünden bayram namazını kılamadılar. Yunan devleti, Aleksandria’daki mescitte bayram namazına izin vermezken yağan şiddetli yağmur ise bayram namazının açık alanda kılınmasına engel oldu. Hürriyet’e konuşan, Aleksandria’daki azınlık mensuplarının kurduğu “Dayanışma” derneğinin başkanı Hüseyin Hüseyinoğlu ile din görevlisi Musa Çolak, mescide izin verilmemesini ve şehirde bir Müslüman mezarlığının bulunmamasını şöyle anlattılar:

Sudan bahaneler

“2008’de ‘Dayanışma’ adlı bir dernek kurduk. 2015’te ise derneğimizin yanı başında, Kuran kursunun da olacağı bir mescit açılması için başvurduk. Geçen sürede, yaptığımız 3 ayrı başvuru da “İkinci tuvalet yok”, “Ses sistemi yerleştirilmesi için özel izin gerekli” gibi sudan sebeplerle reddedildi. Her başvurumuza verilen ret cevabındaki gerekçeler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmamıza rağmen, durum değişmedi. 2019’da Danıştay’a başvurduk. Davayı kazandık. Buna rağmen, Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı yine de mescit için izin vermedi.”

Bayramda engel

Kurban Bayramı öncesi, bu defa, mescidin en fazla 53 kişi kapasiteli olabileceği, bizim ise başvurumuzda 100 kişiden bahsettiğimiz gerekçesiyle izin çıkmadı. Aleksandria’da Müslüman mezarlığı yok. Belediye sıcak bakıyor ama devlet hiçbir şey yapmıyor. Soydaşlardan biri öldüğünde, cenazeyi yüzlerce kilometre uzaklıktaki Batı Trakya’ya göndermek zorundayız. Bazen, nakil masraflarını karşılayabilmek için kapı kapı dolaşıp para topluyoruz.” Hüseyinoğlu ve Çolak, haklı mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirttiler. “AB üyesi Yunanistan’ın vatandaşlarıyız. Namaz kılacağımız bir mescidin olmaması, ölülerimizi gömeceğimiz bir mezarlığın olmaması ayıptır, günahtır” diye konuştular.

Namaz olmadan bayram olur mu?

Aleksandria doğumlu sera işçisi İbrahim Kozali, “Üzgünüz. Bayram Namazı kılmadan bayram olur mu? Mescidimizde namaz kılmamıza izin vermiyorlar. Bayram buruk geçti” dedi. Dört çocuk babası Kozali “Mezarlık için de o kadar başvurduk, bir şey çıkmıyor” diye ekledi. Ailesi Dimetokalı (Didimotiho) fabrika işçisi ve 4 çocuk babası Ferit Hüseyinoğlu ise “Bayram namazını izin vermedikleri için 3 yıldır mescitte kılamıyorduk. Açık alanda kılıyorduk. Bu yıl, hava şartları nedniyle açık havada da kılamadık. Üzgünüz” ifadesini kullandı.