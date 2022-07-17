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Dünya Yunanistan'da antonov tipi uçak düştü
Dünya

Yunanistan'da antonov tipi uçak düştü

Yunan medyası, Yunanistan’ın Kavala şehrine bağlı Paleochori bölgesine Antonov tipi bir uçağın düştüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 01:03:00 -
Yunanistan'da antonov tipi uçak düştü

Yunanistan’ın Kavala şehrine bağlı Paleochori bölgesine bir kargo uçağı düştü. Uçakta kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

Kargo tipi olduğu düşünülen uçakta kaç kişinin bulunduğu belirtilmezken, bölgeye itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği açıklandı. Sırbistan’dan kalkan uçağın hedefinin Ürdün olduğu, pilotun uçak düşmeden kısa bir süre önce acil durum bildirdiği belirtildi.

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