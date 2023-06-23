Yunanistan’da 2023’ün ilk çeyreğinde bilançosu: Göz göre göre binlerce lira altın satın aldılar!

Altın lira fiyatlarının yüksek olması ve temel ihtiyaç maddelerinin pahalılığı birçok kişinin ellerinde bulundurdukları altın liraları satmasına neden oluyor.

Enflasyon, mevduatların değerini ‘kemirdiği’ için yatırımcılar esas olarak güvenlik için altın lirayı seçiyor. Yunanistan’da her yıl daha az altın altın lira alım satımı var ve 2023 de bir istisna değildi.

Döviz kurlarının seyri ve finansal sistemin istikrarı hakkında endişelere neden olan Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından, satın alma ‘ateşi’ esas olarak yılın ilk çeyreğinde arttı.

Yunanistan Merkez Bankası’nın (Bank of Greece) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde Yunanlılar, 17.580 olan geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11.984 altını sattı.

Öte yandan 2023’ün ilk çeyreğinde alınan altın lira 2022’nin ilk çeyreğindeki 3.568’e kıyasla 3.719 oldu.

Başka bir deyişle, satıcılar açıkça üstünlüğe sahip, her zaman olduğu gibi.

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Altın liralarını satan Yunanlıların yaklaşık 5,4 milyon evro elde ettiği tahmin ediliyor. Aynı zamanda alıcıların toplam 1,5 milyon evroluk yatırım yaptıkları tahmin ediliyor.

Bugün alış fiyatları 400 bin 934 evro, satış fiyatları ise 483,18 evro seviyelerinde.

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