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Ekonomi Necmettin Batırel dolar kuru bombasını patlattı, duyurdu: 3 TL birden düşeceği tarihi verdi! Dolar, 25 TL'yi gördü
Ekonomi

Necmettin Batırel dolar kuru bombasını patlattı, duyurdu: 3 TL birden düşeceği tarihi verdi! Dolar, 25 TL'yi gördü

Yeniakit Publisher
2023-06-23 17:01:00 - 2023-06-23 17:12:12
Necmettin Batırel dolar kuru bombasını patlattı, duyurdu: 3 TL birden düşeceği tarihi verdi! Dolar, 25 TL'yi gördü

Doları olanın zarar edeceğini sürekli dillendiren ekonomist Necmettin Batırel, Haziran ayı ve diğer aylar için ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. ‘Doları apar topar elinizden çıkarın’ diyen Necmettin Batırel duyurdu! 5 gün sonra bu olacak, vaziyet alın demişti. Necmettin Batırel, doların düşeceği rakamı resmen açıkladı.'Şakkadanak' Dolar Müdahalesiyle Tanınan Ekonomist Necmettin Batırel'den yeni dolar öngörüsü... Merkez Bankasının faiz kararından sonra dolar rekor kırdı. Doların satış fiyatı, 25 TL’yi gördü. 23 Haziran güncel dolar fiyatı ne kadar? 23 Haziran 2023 bugün dolar kuru alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? Dolarda son durum ve o şaşırtan tahmin...

Ünlü ekonomist Necmettin Batırel, dolar kurunun sürekli olarak düşeceği tahmininde bulundu ve bu düşüşün kesin rakamını resmi olarak duyurdu. 

Doları olanın kaybedeceğini tahmin eden ekonomist Necmettin Batırel, son ekonomi politikalarını ve dolar kurunu değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyen Türkiye'de, piyasalarda genel bir beklenti olarak faiz artırımına yönelik bir hava hakim. Faizlerin yükseltilmesi durumunda, döviz ve gram altında düşüş yaşanabileceği beklentisi yaygın.

TGRT Haber'de Necmettin Batırel, faiz kararının ardından doların ne kadar yükseleceğini ve nasıl etkileneceğini açıkladı.

Dolar çıkışlarıyla sürekli gündemde olan Necmettin Batırel, dolarınla ilgili yeni bir tahminde bulundu
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NECMETTİN BATIREL'DEN DOLAR'IN DÜŞECEĞİ RAKAM

Batırel, enflasyonun düşürülmesi ve kontrol altına alınması gerektiğini belirtti ve enflasyondaki artışın temel nedeninin yüksek maliyetler olduğunu ifade etti. Yüksek maliyetlerin sebebinin ise döviz kuru olduğunu vurgulayan Batırel, kurun faiz artırılarak düşürülebileceğini ve bu durumda Türk Lirası'nın otomatik olarak değer kazanacağını belirtti. Ancak önemli olanın faiz artışının ne kadar olacağı olduğunu vurguladı.

Batırel, geçmişte Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal'ın faizi yüzde 10'dan yüzde 19'a çıkardığında sorunların ortaya çıktığını hatırlattı. Şu anda ise Mehmet Şimşek'in ekonomiye liderlik etmesiyle geleneksel politikalara dönüş beklentisi olduğunu ifade etti.

Haziran ayı ile ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Necmettin Batırel, Türkiye'nin faiz kararına ilişkin olarak, önümüzdeki günlerde yüzde 15'e kadar bir artış beklendiğini belirtti. Ancak aşırı bir artış olmayacağını düşündüğünü ve faiz oranının belki yüzde 16 olabileceğini ifade etti. Faiz kararı sonrasında sözlü yönlendirmelerin de olabileceğini söyledi.

Batırel, doların şu anda 23.6 seviyesinde olduğunu belirterek, faiz oranının yüzde 15'e çekilmesi durumunda doların 22 veya 22.30 seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade etti. Yüzde 20'ye kadar bir faiz artış ihtimalinin olduğunu da belirten Batırel, faiz oranının yüzde 20'ye çekilmesi durumunda doların 21.50 liraya kadar düşebileceğini söyledi.

Batırel, faiz artışıyla birlikte sıcak para girişinin, yani tahvil, borsa ve bono gibi yatırımların artabileceğini ancak kalıcı yatırımların önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, sıcak paranın faiz oranının düşmesiyle geri çekilebileceğini de ifade etti.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla Dolar ve Euro yükselişe geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmesiyle döviz kuru da etkilendi. Vatandaşlar da yükselen Dolar ve Euro'nun ardından döviz bürolarının önünde kuyruk oluşturdu.

Dolar, 25 TL’yi gördü... 23 Haziran 2023 bugün dolar kuru alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALIŞ: 25,5785 TL

SATIŞ: 25,5929 TL

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 27,7671 TL

SATIŞ: 27,8708 TL

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