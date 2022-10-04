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Yerel Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Yerel

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 14:20:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili Meriç yolu istikametinde durdurdu.

FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan otomobildeki meslekten ihraç edilen pratisyen hekim E.E, öğretmen İ.A. ve R.C. yakalandı.

Otomobil sürücüsü Y.K. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

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