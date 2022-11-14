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Yerel Yunanistan'a kaçacaklardı... Tutuklandılar
Yerel

Yunanistan'a kaçacaklardı... Tutuklandılar

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 09:55:00 -
Yunanistan'a kaçacaklardı... Tutuklandılar

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafında dün Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan T.C, S.A ve A.C'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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