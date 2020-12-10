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Gündem Yunanistan'a büyük şok! 6 ülke Türkiye'den yana tavır koydu
Gündem

Yunanistan'a büyük şok! 6 ülke Türkiye'den yana tavır koydu

Yunan gazetesi Kathimerini, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye yaptırım uygulamaya ikna edemediğini itiraf etti. Haberde Almanya, İtalya, İspanya, Malta, Polonya ve Macaristan'ın Türkiye'den yana tavır aldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:22:00 -
Yunanistan'a büyük şok! 6 ülke Türkiye'den yana tavır koydu

Yunan basını, AB Liderler Zirvesi öncesi Atina'nın Avrupa'yı Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda ikna edemediğini, başta Almanya ve İtalya'nın buna karşı çıktığını yazdı.

Yunanistan’ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimerini’de yer alan habere göre; bugün başlayacak ve 2 gün sürecek AB liderler zirvesinden önce yapılan AB dışişleri bakanları toplantısında, Türkiye’ye yaptırım uygulanıp uygulanmaması konusunda sert tartışmalar yaşandı.

Habere göre, Yunanistan’ın "Türkiye’ye sert yaptırımlar uygulanması" talebine Almanya ve İtalya’nın sert direniş geniş sergilediği, bu iki ülkeye İspanya, Malta, Polonya ve Macaristan’ın da destek verdiği belirtildi.

Atina’nın arkasında duran ülkeler ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa, Avusturya, Lüksemburg, Slovenya, Slovakya, Belçika, İrlanda, Danimarka ve Hollanda olarak sıralandı. Yunanistan Türkiye’ye, daha çok savunma sanayii alanında darbe vurmak istiyor.

Gazeteye konuşan bir diplomat, Atina’nın "Türkiye’ye silah ve savunma sanayii ürünleri satışının durdurulması, mali yardımların kesilmesi" gibi ambargoların zirvede geniş destek göreceğine inanmadığını dile getirdi.

Tansiyon yükselmemeli

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de dün parlamentoya bilgi verirken, "Ankara’ya vereceğimiz sinyaller net olmalı, tansiyonu yükseltecek dinamikleri tetiklememeli, bunu istemiyoruz" dedi. Reuters haber ajansının ele geçirdiğini öne sürdüğü taslak metinde ise, Ankara-Brüksel arasındaki ilişkilerde gelişme yaşanmaması halinde, marttaki zirvede yaptırım kararları alınacak.

Akşam Gazetesi

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