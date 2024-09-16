  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yunanistan'a bu şekilde geçmeye çalışırken yakalandı!
Aktüel

Yunanistan'a bu şekilde geçmeye çalışırken yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 08:59:00 -
Yunanistan'a bu şekilde geçmeye çalışırken yakalandı!

Bir düzensiz göçmen Kuşadası'ndan Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışırken yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bebeğinin canını göz göre göre tehlikeye attı
Bebeğinin canını göz göre göre tehlikeye attı

Yaşam

Bebeğinin canını göz göre göre tehlikeye attı

Türkiye'nin ilk seyir terası! Yılın ilk 8 ayında öyle bir gelir sağladı ki
Türkiye'nin ilk seyir terası! Yılın ilk 8 ayında öyle bir gelir sağladı ki

Yaşam

Türkiye'nin ilk seyir terası! Yılın ilk 8 ayında öyle bir gelir sağladı ki

Bal bu aileden sorulur!
Bal bu aileden sorulur!

Yaşam

Bal bu aileden sorulur!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23