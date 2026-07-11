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Gündem NATO Zirvesi’nde misafirlere ikram edilen içecekler! Takdir toplayan detay
Gündem

NATO Zirvesi’nde misafirlere ikram edilen içecekler! Takdir toplayan detay

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da görev yapan yabancı bir basın mensubu kendilerine ikram edilen içecekleri kayda aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi dünyada büyük yankı uyandırdı.

Konuk devlet başkanlarının ve hükümet liderlerinin övgüyle bahsettiği zirve, basın mensuplarını adeta mest etti.

 

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da görev yapan yabancı bir basın mensubu kendilerine ikram edilen içecekleri kayda aldı.

Dolapta boykot ürünlerinin yer almaması takdirle karşılandı.

 

Alkole de yer verilmemişti

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerine verilen akşam yemeğinde alkollü içecek ikram edilip edilmediği merak konusu olmuştu.

Yılmaz Özdil'in gündeme taşıdığı soruya AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank yanıt vererek, 2014'ten bu yana resmi devlet davetlerinde alkollü içecek ikram edilmediğini söylemişti.

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