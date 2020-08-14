Yunanistan ve Mısır'ın anlaşmasına Bakan Gül'den cevap: Hukuka aykırı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hamleleri karşısında iyice panikleyen ve diyalog çağrılarına da yanaşmayan Yunanistan, çareyi Mısır ile hukuka tamamen aykırı olan münhasır ekonomik bölge anlaşmasında bulmuştu. Söz konusu anlaşmaya ilişkin Türkiye’den çok sayıda açıklama yapılırken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de söz konusu imzanın geçersiz olduğunu söyledi.

Yunanlar ile Mısır arasındaki 'münhasır ekonomik bölge' anlaşmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizen Bakan Gül, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olmasına rağmen Türkiye’yi bölgeden dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri olmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin devre dışı bırakıldığı enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı olmadığını söyledi.