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Spor Yunanistan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda?
Spor

Yunanistan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda?

Akdeniz Oyunları'nda futbol branşında Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın n zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Yunanistan Türkiye maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-06-26 12:33:00 -
Yunanistan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda?

19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Oran kentinde başladı. Oyunlarda futbol branşında Yunanistan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Peki, Yunanistan Türkiye maçı hangi kanalda?

Yunanistan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda?

Akdeniz Oyunları'nda Türkiye U18 Milli Takımı yer alıyor. Ay-yıldızlılar 26 Haziran Pazar akşamı TSİ 19.00’da Yunanistan ile karşılaşacak. Oran şehrinde Mers El Hadjadj Stadium'da oynanacak müsabaka TRTSpor’dan naklen yayımlanacak. Grubun diğer maçında İtalya ile Portekiz TSİ 22.00'de Ahmed Zabana Stadium'da karşı karşıya gelecek.

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya ( Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Ahmet Karademir (Konyaspor), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu

Bugün kimin maçı var? 26 Haziran Pazar günün maçları:
Bugün kimin maçı var? 26 Haziran Pazar günün maçları:

Spor

Bugün kimin maçı var? 26 Haziran Pazar günün maçları:

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Yorumlar

asim keskin

bu sayfaya kalin harflerle yaziyorum. Benim kanaatim öngörüm ve tecrübelerim: Bu takimin icinde Trabsporlu veya Trabzonlu oyuncu ve yöteciler varsa ki var oldugunu tahmin ediyorum, bu maci Yunanistan en az iki gol farkla kazanir demedi demyin.benim düsüncem
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