Yunanistan Türkiye maç sonucu:
U 18 Milli Takımımız, Akdeniz Oyunları'nda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Yunanistan maçı ne oldu?
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Yunanistan ile Türkiye karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Yunanistan Türkiye maç sonucu:
Türkiye, Akdeniz Oyunları ilk maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Oran şehrinde Mers El Hadjadj Stadium'da oynanan maçta Milli Takımımızın gollerini 39. dakikada Ali Kılıç ve 45+1. dakikada Habib Biçer atarken, Yunanistan'ın golünü 81. dakikada Charalampos Georgiadis kaydetti.
Stat: Mers El Hadjadj Stadium
Yunanistan: Nıkolaosnestoras Botis, Dimitrios Kottas (Dk.60 Zisis Tsikos), Dimitrios Keramitsis, Nikolaos Christou, Georgios Kyriopoulos (Dk.46 Nikolaos Spyrakos), Georgios Koutsias (Dk.60 Alexios Gkolfinos), Charalampos Georgiadis, Athanasios Prodromitis, Lampros Smyrlis, Ioannis Gkitersos, Mariostaxiarchis Filon
Türkiye: Serhat Öztaşdelen, Eren Tunalı, Emir Tintiş, Yaşar Kavas, Ali Şahin Yılmaz (Dk.69 Ahmet Karademir), Sami Satılmış, Habib Biçer (Dk.69 Emir Ortakaya), Devran Şenyurt (Dk.57 Mehmet Ali Büyüksayar), Yunus Emre Kefeli, Mustafa Pınarcı (Dk.57 Mert Kabasakal), Ali Kılıç
Sarı Kartlar: 78. dakika Yunus Emre Kefeli, 84. dakika Mert Kabasakal, 53. dakika Mariostaxiarchis Filon, 71. dakika Athanasios Prodromitis