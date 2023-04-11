Yunanistan, Türkiye artık merkezi bir güç! ’12 mil’ meselesi yeniden yeşerdi: O tarihte tansiyon yükselebilir

Yunanistan’da ’12 mil’ meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir

Yunanistan yine 12 mil meselesini gündemine taşıdı. Yunan basını, Türkiye'nin artık bölgesel değil merkezi bir güç olduğunu dile getirirken yaptığı tüm hamlelerin daha geniş anlamda jeopolitik, ekonomik, enerji alanı ve bölgedeki askeri güç dengeleriyle her yönde oynayabilecek şekilde olduğunu belirtti. 12 mil meselesini yeniden gündeme taşıdı, skandal ifadeler kullandı.

Yunanistan yine 12 mil meselesini gündemine taşıdı. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun A Haber'de yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Yunan basını, yine skandal ifadelere başvurarak 'Türkler egemenlik hakkımızı sorguluyor' dedi.

Çavuşoğlu'nun "Ege'de egemenliği belirlenmemiş adalar meselesi var" sözlerini gündemine taşıyan gazete, ABD'nin de sert bir dille eleştirildiğini yazdı. ABD'nin Yunanistan ve Kıbrıs lehine dengeleri bozduğu hatırlatıldı.

"PAKET HALİNDE ELE ALINMALI"

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarma iddialarını eleştirmiş, bu meselenin uzun yıllardır çözülemeyen bir ihtilaf sorunu olduğunu belirtmişti. Yunanistan ile sorunların çözümünün bir paket halinde ele alınması gerektiğini çünkü bir mesele çözüldüğünde başka bir meselede gerilimin devam edeceğini söylemişti.

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SKANDAL SÖZLER

Türkiye sorunları diyalog ile çözmeye çalışsa da Yunan basını konuyu 'Türkiye'nin provokasyonu' olarak gündemine getirmeyi sürdürdü. 'Ankara Ege'yi yeniden grileştiriyor' başlığı ile Türkiye rahatsızlığını yeniden gündemine getirdi.

Sabah'hın aktardığı haberde: TCG Anadolu'yu da gündemine alan gazete, Başkan Erdoğan'ın Bu gemiyi hem bölgede lider güç olarak konumumuzu güçlendirecek bir sembol hem de Türkiye Yüzyılı bağlamında dünyada söz sahibi bir ülke olarak görüyoruz." sözlerine de değindi.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA ALANINDAKİ GELİŞMELERİ RAHATSIZ ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Artık cin şişeden çıktı" sözlerini de okuyucularına aktaran gazete, Türkiye'nin revizyonist politikasına geri döneceğini belirtti.

TANSİYON EYLÜL'DE YÜKSELEBİLİR

Profesör Dimitris Stathakopoulos ise ERT'ye yaptığı açıklamada Türklerin 'casus belli'yi kaldırmadığını vurguladı. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin revizyonist politikasının devam edeceğini söyleyen Stathakopoulos Eylül'de iki ülke arasında tansiyonun yeniden yükselebileceğini belirtti.

Türkiye'nin artık kendisinin bölgesel bir güç değil merkezi bir güç olarak gördüğünü yazan gazete, yapılan tüm hamlelerin daha geniş anlamda ekonomiyle, enerjiyle, bölgedeki askeri gücüyle her alanda oynayabileceği belirtildi.