Erbakan'dan İslam dünyasına çağrı: Müslüman ülkeler, ABD ve İsrail’e karşı Türkiye’nin öncülüğünde birleşmeli!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Törende konuşan Erbakan, üye sayısı bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük partisi konumuna geldiklerini söyledi.

Erbakan, partisini iktidara taşıyacaklarına inandığını belirterek, şöyle konuştu: "Kaynak paketlerimiz, projelerimiz, kitaplarımız, hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Bu ihlas ve samimiyetle geleceğiz ve Allah'ın da yardımıyla çözülemez denen sorunların üstesinden iman, azim ve aşkla geleceğiz inşallah."

AMERİKA VE İSRAİL’E KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Doğal gaz, su ve petrol olmadan dünyanın hiçbir yerinde yaşam olmaz. Öyleyse Müslüman ülkeler ortak hareket edecek, birlikte karar alacak, birlikte uygulayacak ve bu stratejik varlıkları Amerika ve İsrail'e karşı yaptırım gücü olarak kullanacaklar. Bunun olabilmesi Türkiye'nin öncülüğünde D60'ın kurulmasına bağlı. D60'ın kurulabilmesi de Türkiye'de Yeniden Refah'ın iktidar olmasına, Milli Görüş'ün iktidar olmasına bağlı."

Konuşmasının ardından parti binasının açılış kurdelesini kesen Erbakan, daha sonra Reyhanlı Ticaret Odasını ziyaret etti.