Washington'dan barış şovu: Trump duyurdu, Rusya ve Ukrayna enerji hatlarında silahlara mola verdi!

Yaptığı iddialı açıklamada tarafların uzlaşıya vardığını belirten Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın" ifadelerini kullanarak Kiev ve Moskova yönetimlerine net ikazda bulundu.

Küresel aktörlerin sinsi oyunu mu, kalıcı barışın ilk adımı mı?

Kış mevsimi öncesinde enerji tesislerinin yerle bir edilmesiyle büyük bir insani krizin eşiğine gelen bölgede alınan bu karar, Batılı güçlerin ve küresel aktörlerin sahadaki dengeleri kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirme gayretini bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji hatlarına yönelik hamlelerin durdurulması geçici bir nefes imkanı sağlasa da, ilan edilen bu hassas ateşkesin sahada ne kadar sürdürülebileceği ve küresel odakların bu anlaşmayı ne yönde tahrif edeceği merak konusu oldu.