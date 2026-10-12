  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara'dan katil İsrail'e şamar gibi cevap: Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına tepki yağdı! Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı yine hedef alındı! Kartal zirve takibini sürdürüyor İran’dan yeni savaş hazırlığı! Komutandan dikkat çeken mesaj: Sınırda bekliyoruz Katliam böyle gelmiş! 11 kişinin öldüğü Manisa'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Yalova açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem! Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı Erbakan'dan İslam dünyasına çağrı: Müslüman ülkeler, ABD ve İsrail’e karşı Türkiye’nin öncülüğünde birleşmeli! Washington'dan barış şovu: Trump duyurdu, Rusya ve Ukrayna enerji hatlarında silahlara mola verdi! Derhal son verilmeli! Türkiye’den Husilere sert uyarı
Dünya 53 yaşındaki dağcıdan acı haber! “Aşağı iniyorum” dedi, kayıplara karıştı
Dünya

53 yaşındaki dağcıdan acı haber! “Aşağı iniyorum” dedi, kayıplara karıştı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
53 yaşındaki dağcıdan acı haber! "Aşağı iniyorum" dedi, kayıplara karıştı

ABD’nin California eyaletinde yaklaşık 4 bin metre yüksekliğindeki Mount Morgan’a tırmanan 53 yaşındaki Brian Seibert, zirveye ulaştıktan sonra dönüş yoluna geçtiğini bildiren son bir mesaj gönderdi. Beklenen saatte dönmeyen dağcı için arama çalışmaları başlatıldı.

Mount Morgan zirvesine ulaşan deneyimli dağcı Brian Seibert’in yolculuğu dönüş sırasında korkunç bir olayla sonuçlandı. Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında aşağı inmeye başladığını bildiren Seibert’ten daha sonra haber alınamadı; ekipler günler süren aramanın ardından dağcının uçurumdan düştüğünü belirledi.

 

Beklenen saatte dönmeyince arama başlatıldı

53 yaşındaki Seibert’in pazar günü saat 23.30 civarında geri dönmesi bekleniyordu. Ancak belirtilen saatte ulaşmayınca ertesi gün arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Mono County Arama Kurtarma Ekibi, dağcının izini belirleyebilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Fotoğraflar üzerinden arazi eşleştirmesi yapıldı, cep telefonu kayıtları incelendi ve Seibert’in aracının bulunduğu bölgede arama köpeğinden yararlanıldı.

 

Ekipler 3 bin 800 metrenin üzerine çıkarıldı

Arama çalışmalarının ilerleyen aşamasında California Ulusal Muhafızları’na ait CH-47 Chinook helikopteri devreye girdi. Kurtarma ekipleri yaklaşık 3 bin 810 metre yüksekliğe bırakılarak dağlık arazide aramayı sürdürdü. Salı günü öğleden sonra havadan yapılan taramada Grand Central Couloir olarak bilinen sarp vadinin alt bölümünde dikkat çeken bir nokta belirlendi.

 

Tek bir ayak izini takip ettiler

Aynı sırada bölgede ilerleyen başka bir ekip, vadi boyunca aşağı doğru uzanan tek bir iz hattını takip ediyordu. Ekipler havadan belirlenen noktaya ulaştığında kayıp dağcının yerini tespit etti. Seibert’in, dönüş sırasında bir kaya çıkıntısından düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtarma ekipleri düşüşün hayatta kalınamayacak kadar ağır olduğunu bildirdi.

 

Arazi nedeniyle cenaze aynı gün alınamadı

Dağcının bulunduğu bölgenin son derece sarp olması operasyonu daha da güçleştirdi. Konum ile en yakın helikopter iniş noktası arasındaki arazi nedeniyle salı günü güvenli bir tahliye gerçekleştirilemedi. Seibert’in cenazesi çarşamba sabahı Yosemite Ulusal Parkı’na bağlı özel kurtarma helikopteri ve ekipler tarafından bulunduğu noktadan alındı.

Keşif gezisi başlamadan faciayla bitti: 10 dağcı çığ altında kayboldu
Keşif gezisi başlamadan faciayla bitti: 10 dağcı çığ altında kayboldu

Dünya

Keşif gezisi başlamadan faciayla bitti: 10 dağcı çığ altında kayboldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23