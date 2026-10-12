53 yaşındaki dağcıdan acı haber! “Aşağı iniyorum” dedi, kayıplara karıştı

Mount Morgan zirvesine ulaşan deneyimli dağcı Brian Seibert’in yolculuğu dönüş sırasında korkunç bir olayla sonuçlandı. Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında aşağı inmeye başladığını bildiren Seibert’ten daha sonra haber alınamadı; ekipler günler süren aramanın ardından dağcının uçurumdan düştüğünü belirledi.

Beklenen saatte dönmeyince arama başlatıldı

53 yaşındaki Seibert’in pazar günü saat 23.30 civarında geri dönmesi bekleniyordu. Ancak belirtilen saatte ulaşmayınca ertesi gün arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Mono County Arama Kurtarma Ekibi, dağcının izini belirleyebilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Fotoğraflar üzerinden arazi eşleştirmesi yapıldı, cep telefonu kayıtları incelendi ve Seibert’in aracının bulunduğu bölgede arama köpeğinden yararlanıldı.

Ekipler 3 bin 800 metrenin üzerine çıkarıldı

Arama çalışmalarının ilerleyen aşamasında California Ulusal Muhafızları’na ait CH-47 Chinook helikopteri devreye girdi. Kurtarma ekipleri yaklaşık 3 bin 810 metre yüksekliğe bırakılarak dağlık arazide aramayı sürdürdü. Salı günü öğleden sonra havadan yapılan taramada Grand Central Couloir olarak bilinen sarp vadinin alt bölümünde dikkat çeken bir nokta belirlendi.

Tek bir ayak izini takip ettiler

Aynı sırada bölgede ilerleyen başka bir ekip, vadi boyunca aşağı doğru uzanan tek bir iz hattını takip ediyordu. Ekipler havadan belirlenen noktaya ulaştığında kayıp dağcının yerini tespit etti. Seibert’in, dönüş sırasında bir kaya çıkıntısından düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtarma ekipleri düşüşün hayatta kalınamayacak kadar ağır olduğunu bildirdi.

Arazi nedeniyle cenaze aynı gün alınamadı

Dağcının bulunduğu bölgenin son derece sarp olması operasyonu daha da güçleştirdi. Konum ile en yakın helikopter iniş noktası arasındaki arazi nedeniyle salı günü güvenli bir tahliye gerçekleştirilemedi. Seibert’in cenazesi çarşamba sabahı Yosemite Ulusal Parkı’na bağlı özel kurtarma helikopteri ve ekipler tarafından bulunduğu noktadan alındı.