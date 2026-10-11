İçişleri Bakanlığı'ndan evlatlarımıza koruma zırhı: "Şefkat Kalkanı" projesiyle aileler göreve çağrıldı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuk olduğu bir canlı yayının programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Okullarda meydana gelen saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, çocukları olası tehlikelerden korumak için aileleri de kapsayan yeni bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN "ŞEFKAT KALKANI"

Bakanlığın daha önce hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne" uygulamasını hatırlatan Çiftçi, bu kez çocukların karşı karşıya kalabileceği farklı risklere odaklanacaklarını belirtti.

"İlerleyen günlerde Şefkat Kalkanı isimli bir projemiz var. Bunu açıklayacağız." diyen Çiftçi, çocukların davranışlarında meydana gelen değişikliklerin ilk olarak anneler tarafından fark edilebildiğini ifade etti.

Yeni çalışma kapsamında anneler, çocukların uyuşturucuya yönelme ihtimalinin yanı sıra bireysel radikalleşmeye işaret edebilecek davranışlar konusunda bilgilendirilecek. Eğitimlerde, riskli durumların nasıl tespit edileceği ve ailelerin hangi adımları atması gerektiği üzerinde durulacak.

AİLELERE SESLENDİ: ÇOCUKLARINIZIN HANGİ SİTELERE GİRDİĞİNİ TAKİP EDİN

Çocukların yalnızca okulda değil, evde ve okul dışındaki zamanlarında da aileleri tarafından gözlemlenmesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, ebeveynlere şu sözlerle seslendi: "Çocuk odasında ne yapıyor, hangi sitelere giriyor, hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı? Onu gözlemlemeliler. Bir de okula gönderirken acaba çocuk okula gidiyor mu? Okuldan çıktıktan sonra kimlerle görüşüyor, kimlerle farklı yerlere gidiyor, oyun salonlarına ya da internet kafelere gidiyor mu? Gitmemesi gereken yerlere gidiyor mu? Bunları takip etmek ailelerin görevi."