İran’dan yeni savaş hazırlığı! Komutandan dikkat çeken mesaj: Sınırda bekliyoruz

İran ile ABD arasındaki gerilim devam ederken Tahran yönetimi, muhtemel yeni bir çatışmaya yönelik askeri hazırlıklarını sürdürüyor.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ülkenin savunma planları ve sınır bölgelerindeki askeri hareketliliğe ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

SAVAŞIN ARDINDAN PLANLAR DEĞİŞTİ

Haziran 2025'te yaşanan çatışmalardan önemli dersler çıkardıklarını belirten Cihanşahi, edinilen tecrübeler doğrultusunda operasyonel planların yeniden ele alındığını kaydetti.

İranlı komutan, olası yeni saldırılara karşı ülkenin farklı noktalarında kapsamlı savunma tedbirlerinin hayata geçirildiğini bildirdi.

Hazırlıkların yalnızca askeri birliklerin konuşlandırılmasıyla sınırlı kalmadığına dikkat çeken Cihanşahi; kanal, tünel ve savunma siperlerinin oluşturulduğunu açıkladı.

50'DEN FAZLA BİRLİK SINIR HATTINDA

İran'ın kara savunmasında dikkat çeken ayrıntılardan biri ise sınır bölgelerine yapılan geniş çaplı askeri konuşlandırma oldu.

Cihanşahi, mobil ve müdahale birliklerinin yanı sıra zırhlı ve mekanize tugaylar ile topçu, füze ve insansız hava aracı unsurlarının da sınır bölgelerine sevk edildiğini aktardı.

İranlı komutanın verdiği bilgiye göre, toplamda 50'den fazla muharebe ve destek birliği ülkenin sınır hatlarında konuşlandırıldı.

“DÜŞMANIN SINIRLARA GİRMESİNİ ENGELLEDİ”

Söz konusu askeri yığınağın muhtemel bir kara harekâtına karşı önemli bir caydırıcılık oluşturduğunu kaydeden Cihanşahi, alınan tedbirlerin etkili olduğunu ifade etti.

Cihanşahi, “Bu önlemler caydırıcılık yaratmada rol oynadı ve düşmanın ülke sınırlarına girmeye cesaret etmesini engelledi” dedi.

BİRLİKLER GERİ ÇEKİLMEDİ

İran'ın sınır hattındaki askeri tedbirlerinin geçici olmadığı da Cihanşahi'nin açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Olası yeni bir çatışma ihtimaline karşı hazırlıkların devam ettiğini bildiren İranlı komutan, sınır bölgelerine gönderilen 50'den fazla muharebe ve destek birliğinin halen görev yerlerinde bulunduğunu kaydetti.

Tahran'ın kanal, tünel ve savunma hatları oluşturması ve zırhlı birliklerden füze ve İHA unsurlarına kadar geniş bir askeri gücü sınır bölgelerinde tutması, İran'ın muhtemel yeni bir kara harekâtına karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü ortaya koydu.