Çekmecenizde servet yatıyor olabilir! Bir tanesi tam 41 milyon lira ediyor

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'de artan bakır ihtiyacı nedeniyle çinko kaplı çelikten üretilmesi gereken 1943 yılı sentlerinde yapılan darphane hatası, koleksiyon dünyasını altüst etti. Önceki yıldan kalan bronz levhaların yanlışlıkla kullanılması sonucu sınırlı sayıda basılan ve dünyada sadece 25 örneği bilinen bu nadir paralardan biri, açık artırmada yaklaşık 41,3 milyon liralık rekor bir fiyatla alıcı buldu. Uzmanlar, evdeki eski çekmecelerde veya kutularda bulunabilecek bu tarz hatalı madeni paraların sahiplerini bir anda milyoner yapabileceğini belirtti.