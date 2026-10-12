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Çekmecenizde servet yatıyor olabilir! Bir tanesi tam 41 milyon lira ediyor

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Çekmecenizde servet yatıyor olabilir! Bir tanesi tam 41 milyon lira ediyor

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'de artan bakır ihtiyacı nedeniyle çinko kaplı çelikten üretilmesi gereken 1943 yılı sentlerinde yapılan darphane hatası, koleksiyon dünyasını altüst etti. Önceki yıldan kalan bronz levhaların yanlışlıkla kullanılması sonucu sınırlı sayıda basılan ve dünyada sadece 25 örneği bilinen bu nadir paralardan biri, açık artırmada yaklaşık 41,3 milyon liralık rekor bir fiyatla alıcı buldu. Uzmanlar, evdeki eski çekmecelerde veya kutularda bulunabilecek bu tarz hatalı madeni paraların sahiplerini bir anda milyoner yapabileceğini belirtti.

#1
Foto - Çekmecenizde servet yatıyor olabilir! Bir tanesi tam 41 milyon lira ediyor

İlk bakışta sıradan bir bozuk para gibi görünen 1943 yılına ait Lincoln sentleri, koleksiyon dünyasının en değerli parçaları arasında yer alıyor. Üretim sırasında yapılan bir hata, bazı madeni paraların değerini milyonlarca liraya taşıdı.

#2
Foto - Çekmecenizde servet yatıyor olabilir! Bir tanesi tam 41 milyon lira ediyor

Denver Darphanesinde üretilen ve bilinen tek örnek olan 1943-D bronz sent, Ocak 2021'de Heritage Auctions tarafından düzenlenen müzayedede 840 bin dolara satıldı. Bu tutar, haberde kullanılan güncel kur karşılığıyla yaklaşık 41,3 milyon liraya denk geliyor.

#3
Foto - Çekmecenizde servet yatıyor olabilir! Bir tanesi tam 41 milyon lira ediyor

1943 yılında ABD, savaş nedeniyle artan bakır ihtiyacını karşılamak için madeni para üretiminde değişikliğe gitti. Normalde bronz kullanılan bir sentlik madeni paralar, çinko kaplı çelikten üretilmeye başlandı. Üretim tesislerinde önceki yıldan kalan bazı bronz levhaların yanlışlıkla kullanılması, tarihe geçen bir darphane hatasına yol açtı. 1943 tarihi taşıyan bronz sentler, son derece sınırlı sayıda üretildi.

#4
Foto - Çekmecenizde servet yatıyor olabilir! Bir tanesi tam 41 milyon lira ediyor

Newman Numizmatik Portalı kayıtlarına göre, 1943 yılına ait bronz sentlerden Philadelphia'da 17, San Francisco'da 7 ve Denver'da yalnızca 1 adet biliniyor. Toplam 25 örneğin bulunması, bu paraları koleksiyoncular için oldukça değerli hale getiriyor.

#5
Foto - Çekmecenizde servet yatıyor olabilir! Bir tanesi tam 41 milyon lira ediyor

San Francisco Darphanesinde üretilen 7 örnekten biri, Stack's Bowers Galleries tarafından açık artırmaya çıkarıldı. PCGS tarafından AU-55 kondisyon derecesi verilen madeni para, CAC tarafından Gold seviyesinde onaylandı. Uzmanlara göre nadir madeni paraların değerinde yalnızca üretim yılı değil, darphane işareti, fiziksel durumu ve geçmiş sahiplik kayıtları da belirleyici oluyor. Özellikle 1943 tarihli bronz Lincoln sentleri, koleksiyon piyasasında yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

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