Samsung'dan ekran teknolojisinde devrim niteliğinde hamle: Galaxy S27 serisinde göz yorgunluğuna son!
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S27 serisine dair heyecan verici detaylar sızdı. İddialara göre şirket, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde ilk kez DC karartma (DC Dimming) teknolojisine yer verecek. Geleneksel PWM yönteminin neden olduğu hızlı ışık kırpışmalarını ve buna bağlı olarak gelişen göz yorgunluğu ile baş ağrısını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu yenilik, ekran hassasiyeti bulunan kullanıcılar için büyük bir rahatlama sağlayacak.