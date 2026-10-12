Samsung'dan ekran teknolojisinde devrim niteliğinde hamle: Galaxy S27 serisinde göz yorgunluğuna son!

SAMSUNG GALAXY S27 PRO VE ULTRA, DC KARARTMA TEKNOLOJİSİNE GEÇEBİLİR Ekranlarda parlaklık kontrolü için geleneksel olarak PWM (Pulse Width Modulation) teknolojisi kullanılıyor. Bu yöntem, ekranın ışık kaynağını çok hızlı şekilde açıp kapatarak farklı parlaklık seviyelerinin algılanmasını sağlıyor. Ancak bazı kullanıcılar bu tekniğe karşı oldukça hassas. PWM'ye duyarlı kişilerde göz yorgunluğu, hatta baş ağrısı görülebildiği belirtiliyor. DC karartma teknolojisi ise parlaklığı ışık kaynağına uygulanan voltajı değiştirerek ayarlıyor. Böylece PWM yönteminde karşılaşılan hızlı açılıp kapanma işlemi olmadan parlaklık kontrolü sağlanabiliyor. Bununla birlikte DC karartmanın uygulanması, özellikle değişken yenileme hızı gibi özelliklere sahip modern ekranlarda teknik açıdan daha zor. Bu nedenle çoğu zaman hibrit bir yöntem gerekiyor. Orta ve yüksek parlaklık seviyelerinde DC karartma kullanılırken düşük parlaklık seviyelerinde PWM teknolojisine geçiliyor. Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'nın da benzer bir hibrit sistem kullanabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yeni modellerde PWM teknolojisinin tamamen ortadan kalkacağı henüz kesinleşmiş değil.