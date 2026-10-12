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Teknoloji-Bilişim
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Samsung'dan ekran teknolojisinde devrim niteliğinde hamle: Galaxy S27 serisinde göz yorgunluğuna son!

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Samsung'dan ekran teknolojisinde devrim niteliğinde hamle: Galaxy S27 serisinde göz yorgunluğuna son!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S27 serisine dair heyecan verici detaylar sızdı. İddialara göre şirket, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde ilk kez DC karartma (DC Dimming) teknolojisine yer verecek. Geleneksel PWM yönteminin neden olduğu hızlı ışık kırpışmalarını ve buna bağlı olarak gelişen göz yorgunluğu ile baş ağrısını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu yenilik, ekran hassasiyeti bulunan kullanıcılar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

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Foto - Samsung'dan ekran teknolojisinde devrim niteliğinde hamle: Galaxy S27 serisinde göz yorgunluğuna son!

SAMSUNG GALAXY S27 PRO VE ULTRA, DC KARARTMA TEKNOLOJİSİNE GEÇEBİLİR Ekranlarda parlaklık kontrolü için geleneksel olarak PWM (Pulse Width Modulation) teknolojisi kullanılıyor. Bu yöntem, ekranın ışık kaynağını çok hızlı şekilde açıp kapatarak farklı parlaklık seviyelerinin algılanmasını sağlıyor. Ancak bazı kullanıcılar bu tekniğe karşı oldukça hassas. PWM'ye duyarlı kişilerde göz yorgunluğu, hatta baş ağrısı görülebildiği belirtiliyor. DC karartma teknolojisi ise parlaklığı ışık kaynağına uygulanan voltajı değiştirerek ayarlıyor. Böylece PWM yönteminde karşılaşılan hızlı açılıp kapanma işlemi olmadan parlaklık kontrolü sağlanabiliyor. Bununla birlikte DC karartmanın uygulanması, özellikle değişken yenileme hızı gibi özelliklere sahip modern ekranlarda teknik açıdan daha zor. Bu nedenle çoğu zaman hibrit bir yöntem gerekiyor. Orta ve yüksek parlaklık seviyelerinde DC karartma kullanılırken düşük parlaklık seviyelerinde PWM teknolojisine geçiliyor. Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'nın da benzer bir hibrit sistem kullanabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yeni modellerde PWM teknolojisinin tamamen ortadan kalkacağı henüz kesinleşmiş değil.

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Foto - Samsung'dan ekran teknolojisinde devrim niteliğinde hamle: Galaxy S27 serisinde göz yorgunluğuna son!

GALAXY S27 MODELLERİNİN EKRANLARI ARASINDA ÖNEMLİ FARKLAR OLABİLİR Ortaya çıkan bilgiler, Samsung'un Galaxy S27 ailesinde ekran özelliklerine göre bir ayrıma gidebileceğine işaret ediyor. İddialara göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra, Samsung'un en yeni M16 OLED malzeme formülünü kullanacak. Standart Galaxy S27 ve Galaxy S27 Plus modellerinde ise M14+ kullanılacağı öne sürülüyor. Pro ve Ultra modellerini farklılaştıracak bir diğer özelliğin de Privacy Display olacağı belirtiliyor. İlk olarak Galaxy S26 Ultra ile sunulan bu özelliğin Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde de kullanılacağı ifade ediliyor. Böylece Pro ve Ultra modelleri hem OLED malzemesi hem de Privacy Display özelliği bakımından serinin diğer üyelerinden ayrılabilir.

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Foto - Samsung'dan ekran teknolojisinde devrim niteliğinde hamle: Galaxy S27 serisinde göz yorgunluğuna son!

SAMSUNG GALAXY S27'DE 10-BİT RENK DESTEĞİ OLACAK MI? Yeni sızıntılar DC karartma konusunda umut verici olsa da gerçek donanımsal 10-bit renk desteğine ilişkin bir bilgi içermiyor. Bazı rakip üreticiler ise şimdiden 12-bit renk desteği sunuyor. Öte yandan Apple'ın iPhone modellerinde de gerçek anlamda DC karartma bulunmuyor. Bunun yerine ayarlarda "yumuşak PWM" (smooth PWM) modu yer alıyor. iPhone'larda da donanımsal 10-bit renk desteği mevcut değil. Kaynak: GSMArena

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