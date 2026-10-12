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Ekonomi
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Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

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Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğal gaz faturalarını düşürmek isteyenler araştırmalara başladı. Kombi ustaları faturaları yüzde 15 civarında düşürmenin sırrını açıkladı.

#1
Foto - Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalıştırılmaya başlanırken, doğalgaz faturasını düşürmek isteyen vatandaşların yaptığı en büyük hatalardan biri de tartışma konusu oldu.

#2
Foto - Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

Kombiyi gün içinde sık sık açıp kapatmanın mı yoksa düşük derecede sürekli çalıştırmanın mı daha avantajlı olduğu merak edilirken, kombi ustası Şafak Şimşek konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

Sivas gibi kış aylarında sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü kentlerde kombinin kullanım şeklinin önem taşıdığını belirten Şimşek, havaların tamamen soğuduğu dönemde cihazın sürekli açılıp kapatılmasının beklenen tasarrufu sağlamadığını söyledi.

#4
Foto - Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAK YERİNE SICAKLIĞI DÜŞÜRÜN Kombi ustası Şimşek özellikle havaların tamamen soğuduğu dönemlerde kombinin sık sık açılıp kapatılmasının tasarruf sağlamayabileceğini belirtiyor. Şimşek, bunun yerine kombinin düşük derecede çalıştırılmasını öneriyor.

#5
Foto - Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

ODA TERMOSTAT KULLANIMI ÖNEMLİ Kombinin sürekli yüksek derecede çalışmasını engeller. Evi sabitlemek istediğiniz dereceye (örn: 21-22 °C) ayarladığınızda, kombi çıkış suyu sıcaklığını odayı ısıtacak en optimum seviyede kendisi yönetebilir

#6
Foto - Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

YÜZDE 15 TASARRUF SAĞLAMAK MÜMKÜN Uzmanlara göre oda termostatı kullanımı da doğal gaz tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor. Oda termostatının, kombinin yalnızca ihtiyaç duyulduğunda çalışmasını sağlayarak yüzde 15'e varan tasarruf sağlayabildiği belirtiliyor.

#7
Foto - Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

DIŞ HAVA SENSÖRÜ Kombinin dışarıdaki havaya göre çıkış suyu sıcaklığını otomatik olarak düşürüp yükseltmesini sağlar. Böylece hava ılıman iken kombi gereksiz yere yüksek derecede çalışmaz.

#8
Foto - Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

KOMBİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MUTLAKA HAVASINI ALIN Ayrıca, peteklerdeki hava alınmadığında su sirkülasyonu bozulup bazı petekler soğuk kaldığı için hem konfor düşüyor hem de yakıt tüketimi artıyor.

#9
Foto - Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

Bu nedenle mutlaka kombiyi çalıştırmadan önce peteklerin havasını alarak evin her köşesinde dengeli bir sıcaklık elde edebilirsiniz.

#10
Foto - Ustalar sırrını açıkladı: İşte kombi faturasını düşürmenin basit yolu!

Radyatörlerin arkasındaki duvarın ısısını korumak için ısı yalıtım levhaları (alüminyum folyolu levhalar) yerleştirin. Bu sayede ısı dışarı kaçmaz, odaya yansır.

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