Fransa ve ABD kalkanıyla tehlikeli kumar! Yunan, ağabeyleriyle Türk sularına girecek

TAHSİN HAN

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında tek başına saha hamlesi yapmaktan çekinen Atina yönetimi, uluslararası aktörlerin arkasına saklanarak yeni bir provokasyonun fitilini ateşliyor. Yunan basın organı Directus’un aktardığı bilgilere göre Atina, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ı denizaltından bağlamayı hedefleyen Great Sea Interconnector (GSI) elektrik hattı projesi kapsamında, Türkiye’nin ilan ettiği kıta sahanlığını ihlal edecek yeni bir NAVTEX yayımlamak üzere 26 Ekim 2026 tarihini hedef olarak belirledi.

ANKARA’YA REST ÇEKME İLLÜZYONU: İZİN YOK, YALNIZCA İHBAR!

Directus’un haberine göre Yunan hükümeti, Türk deniz yetki alanlarında yürütülecek sismik ve teknik araştırmalar için Ankara’dan izin istemeyeceğini, yalnızca “bilgilendirme” yapacağını öne sürüyor. Uluslararası Deniz Hukuku gerekçesinin arkasına sığınan Yunan yönetimi, Türkiye’nin meşru Mavi Vatan sınırlarını bypass ederek bölgede fiili durum oluşturma peşinde koşuyor. Ancak sahadaki gerçekler, Atina’nın bu tek taraflı adımı kendi gücüyle değil, tamamen dış güçlerin siyasi ve ticari şemsiyesi altında atmaya çalıştığını net biçimde ortaya koyuyor.

FRANSA VE ABD KALKANIYLA AKDENİZ’DE GERİLİM ARAYIŞI

Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki egemenlik haklarını gasp etme girişimlerinin arkasındaki asıl kışkırtıcı unsur ise Batılı müttefiklerinin varlığı. Haberde, Maximos Sarayı ile Elysee Sarayı arasındaki diplomatik trafiğin hız kazandığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un saha çalışmalarının derhal başlatılması için Miçotakis yönetimine açık destek verdiği vurgulanıyor.

Projeyi yürüten Great Sea Interconnector şirketinin yüzde 66 hissesini satın alan Fransız Meridiam grubunun ve kablo üreticisi Nexans’ın devasa finansal yatırımları, krize doğrudan ticari bir boyut kazandırıyor. Fransa’da yaklaşan seçimler öncesinde Paris hükümetinin şirket çıkarını koruma arzusu, Washington’ın ise projeye açık diplomatik onay vermesi, Atina’yı Türkiye ile uluslararası devleri karşı karşıya getirecek tırmandırma siyasetine cesaretlendiriyor.

TÜRKİYE’NİN VETO GÜCÜNÜ KIRMA HESABI

Directus, projenin artık sadece bir Rum-Yunan enerji projesi olmaktan çıktığını, küresel şirketlerin ve Batılı devletlerin çıkarlarının kesiştiği bir cepheye dönüştürüldüğünü yazdı.

Yunanistan, Fransa ve ABD ittifakını sahaya sürerek Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını “kalıcı bir felç mekanizması” haline getirmeyi ve Ankara’nın bölgedeki veto gücünü kırabileceğini hesaplıyor. Ancak geçmişte Kasos (Çoban) Adası açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri’nin kararlılığı karşısında geri adım atmak zorunda kalan Atina’nın, 26 Ekim’de atacağını iddia ettiği bu adımla Doğu Akdeniz’i yeni bir sıcak çatışma eşiğine getirebileceğine dikkat çekiliyor.