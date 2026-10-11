  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yalova depremi sonrası korkulan soruya yanıt! Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklama Ordulu Aybüke Mars projesiyle dünyanın gündeminde! Yapay zekâyla yüzde 91’lik başarı Sarıyer’de feci kaza! Otomobil ile taksi alev topuna döndü 11 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Son saldırı tepki çekti! Bölge güvenliği tehdit altında Hürmüz’den çıkan tanker vuruldu: Gemide yangın çıktı Pınar Altuğ'un kızı Londra'daki okulunda uygulanan yasakları açıkladı! Burada olsa ortalığı yıkarlardı Riyad havalimanında saldırı: 12 ölü, 309 yaralı olduğu bildirildi İran’dan Trump’ın saldırı iddiasına tepki! Hayali düşman uydurmacası Cimer'e şikayet edildi, bakanlık harekete geçti! 250 liralık cacığa 135 bin liralık ceza
Dünya Fransa ve ABD kalkanıyla tehlikeli kumar! Yunan, ağabeyleriyle Türk sularına girecek
Dünya

Fransa ve ABD kalkanıyla tehlikeli kumar! Yunan, ağabeyleriyle Türk sularına girecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fransa ve ABD kalkanıyla tehlikeli kumar! Yunan, ağabeyleriyle Türk sularına girecek

Türkiye karşısında tek başına hareket edemeyen Atina, Fransa ve ABD’nin kalkanına sığınarak Doğu Akdeniz’de yeni bir gerilime yol açıyor. Yunan basını, Türkiye’nin ilan ettiği kıta sahanlığını ihlal edecek denizaltı kablo araştırmaları için 26 Ekim’de izin alınmadan NAVTEX yayımlanacağını duyurdu. Batılıların desteğiyle Ankara’nın haklarını felç etmek isteyen Yunan’ın bu adımı bir çatışmanın habercisi olabilir.

TAHSİN HAN

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında tek başına saha hamlesi yapmaktan çekinen Atina yönetimi, uluslararası aktörlerin arkasına saklanarak yeni bir provokasyonun fitilini ateşliyor. Yunan basın organı Directus’un aktardığı bilgilere göre Atina, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ı denizaltından bağlamayı hedefleyen Great Sea Interconnector (GSI) elektrik hattı projesi kapsamında, Türkiye’nin ilan ettiği kıta sahanlığını ihlal edecek yeni bir NAVTEX yayımlamak üzere 26 Ekim 2026 tarihini hedef olarak belirledi.  

ANKARA’YA REST ÇEKME İLLÜZYONU: İZİN YOK, YALNIZCA İHBAR!

Directus’un haberine göre Yunan hükümeti, Türk deniz yetki alanlarında yürütülecek sismik ve teknik araştırmalar için Ankara’dan izin istemeyeceğini, yalnızca “bilgilendirme” yapacağını öne sürüyor. Uluslararası Deniz Hukuku gerekçesinin arkasına sığınan Yunan yönetimi, Türkiye’nin meşru Mavi Vatan sınırlarını bypass ederek bölgede fiili durum oluşturma peşinde koşuyor. Ancak sahadaki gerçekler, Atina’nın bu tek taraflı adımı kendi gücüyle değil, tamamen dış güçlerin siyasi ve ticari şemsiyesi altında atmaya çalıştığını net biçimde ortaya koyuyor.

FRANSA VE ABD KALKANIYLA AKDENİZ’DE GERİLİM ARAYIŞI

Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki egemenlik haklarını gasp etme girişimlerinin arkasındaki asıl kışkırtıcı unsur ise Batılı müttefiklerinin varlığı. Haberde, Maximos Sarayı ile Elysee Sarayı arasındaki diplomatik trafiğin hız kazandığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un saha çalışmalarının derhal başlatılması için Miçotakis yönetimine açık destek verdiği vurgulanıyor.

Projeyi yürüten Great Sea Interconnector şirketinin yüzde 66 hissesini satın alan Fransız Meridiam grubunun ve kablo üreticisi Nexans’ın devasa finansal yatırımları, krize doğrudan ticari bir boyut kazandırıyor. Fransa’da yaklaşan seçimler öncesinde Paris hükümetinin şirket çıkarını koruma arzusu, Washington’ın ise projeye açık diplomatik onay vermesi, Atina’yı Türkiye ile uluslararası devleri karşı karşıya getirecek tırmandırma siyasetine cesaretlendiriyor.

TÜRKİYE’NİN VETO GÜCÜNÜ KIRMA HESABI

Directus, projenin artık sadece bir Rum-Yunan enerji projesi olmaktan çıktığını, küresel şirketlerin ve Batılı devletlerin çıkarlarının kesiştiği bir cepheye dönüştürüldüğünü yazdı.

Yunanistan, Fransa ve ABD ittifakını sahaya sürerek Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını “kalıcı bir felç mekanizması” haline getirmeyi ve Ankara’nın bölgedeki veto gücünü kırabileceğini hesaplıyor. Ancak geçmişte Kasos (Çoban) Adası açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri’nin kararlılığı karşısında geri adım atmak zorunda kalan Atina’nın, 26 Ekim’de atacağını iddia ettiği bu adımla Doğu Akdeniz’i yeni bir sıcak çatışma eşiğine getirebileceğine dikkat çekiliyor.

Yunanistan alarm verdi: ‘Türkler savaş gemileriyle geliyor’
Yunanistan alarm verdi: ‘Türkler savaş gemileriyle geliyor’

Gündem

Yunanistan alarm verdi: ‘Türkler savaş gemileriyle geliyor’

Türkiye ile Yunanistan arasında NOTAM krizi! 'Bu tatbikat gerçek bir savaşa dönüşebilir!'
Türkiye ile Yunanistan arasında NOTAM krizi! 'Bu tatbikat gerçek bir savaşa dönüşebilir!'

Gündem

Türkiye ile Yunanistan arasında NOTAM krizi! 'Bu tatbikat gerçek bir savaşa dönüşebilir!'

Yunanistan kaynıyor! 'Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek tezlerimiz çöker'
Yunanistan kaynıyor! 'Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek tezlerimiz çöker'

Dünya

Yunanistan kaynıyor! 'Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek tezlerimiz çöker'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23