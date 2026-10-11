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Spor CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Kocaelispor
Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Kocaelispor

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Kocaelispor

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 2 - 1 Kocaelispor skoruyla devam ediyor.

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Beşiktaş 2 - 1 Kocaelispor

45' Maçta ilk yarı sona erdi.

40' Sağ taraftan Murillo'nun ortasına arka direkte Vlahovic vurdu, top az farkla auta gitti.

39' Oyuncu Değişikliği: I. Fakili Çıkan: V. Cerny

38' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Cerny, oyuna devam edemeyecek. İlhan Fakılı oyuna girmek için hazırlık yapıyor.

31' GOL! Vlahovic, penaltıdan topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 2-1 öne geçti.

29' Beşiktaş penaltı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda Djalo yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

29' Sarı Kart: T. Bingol

27' GOL! Kocaelispor skora dengeyi getirdi. Sol kanattan yapılan ortayı Nübel yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı ama top kısa düştü. Topla buluşan Show, topu boş ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

20' Susoho'nun uzaktan vuruşunda top direkten döndü

18' GOL! Murillo topu sağ kanattan hareketlenen Cerny'nin önüne bıraktı. Cerny topu arkadan gelen Orkun'a gönderdi. Orkun ceza sahası dışının sağ çaprazından sağ ayağıyla uzak köşeye muhteşem bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

15' Salih Özcan'ın uzaktan vuruşu direğin dibinden auta gitti.

11' Djalo'nun uzaktan vuruşu üstten auta gitti.

10' Kocaelispor'un korneri sonrası Beşiktaş kontra atağa çıktı. Djalo, sol kanattan sarkan Trossard'ın önüne bıraktı. Trossard'ın çaprazdan vuruşunu kaleci kornere çeldi.

5' İlk dakikalarda oyunun hakimi Beşiktaş. Kocaelispor hızlı ataklarla tehlikeli olmaya çalışıyor.

1' Maçta ilk düdük çaldı

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Emirhan, Djalo, Rıdvan, Salih, Cerny, Miretti, Orkun Kökçü, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl, Show, Susoho, Berkan Kutlu, Metehan, Gonçalo, Agyei.

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