  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAYKAR fabrikasını vuracağını duyuran Rusya'dan sürpriz adım! Görüntüleri tüm dünyaya servis ettiler

ABD ile İngiltere, Hudeyde'yi vurdu

Laiklik elden gidiyeah! CHP’nin "seçim için" seccade dağıtmasına vatandaşlar tepki gösterdi

Ünlü ekonomist sessizliğini bozdu: Emekli maaşları için hiçbir şey bitmedi! Erdoğan her an bunu yapabilir

Haluk Görgün'den öğrencilere istihdam müjdesi

DEM ayarlı açıklama! Kandil paniği CHP'ye bildiri yayınlattı

PKK uzantısı için kendi partili adayını sattı! Dem’lileri almam diyen Burcu Köksal’a çok sert sözler

Petrol üretiminde müjde verildi! Gabar'da günlük 37 bin varilin üzerine çıktı... Sevindiren gelişme

Laf olsun torba dolsun adaylarını say say bitmiyor! İstanbul'un oy pusulasını görenler şaşırıyor

Meral'den Mansur'a ağır suçlama
Yerel Yunanistan Türk karasularına itti sahil güvenlik kurtardı
Yerel

Yunanistan Türk karasularına itti sahil güvenlik kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 22:44:00 -
Yunanistan Türk karasularına itti sahil güvenlik kurtardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14’ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaçak göçmenlere göz açtırılmıyor!
Kaçak göçmenlere göz açtırılmıyor!

Yerel

Kaçak göçmenlere göz açtırılmıyor!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İçişleri Bakanı Yerlikaya! İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 80 bin
İçişleri Bakanı Yerlikaya! İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 80 bin

Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya! İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 80 bin

Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yerel

Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

28 kaçak göçmen daha yakalandı
28 kaçak göçmen daha yakalandı

Yerel

28 kaçak göçmen daha yakalandı

Yunanistan suç işliyor: Hesap versin! Ölüme terk edilen göçmenleri Türkiye kurtardı
Yunanistan suç işliyor: Hesap versin! Ölüme terk edilen göçmenleri Türkiye kurtardı

Gündem

Yunanistan suç işliyor: Hesap versin! Ölüme terk edilen göçmenleri Türkiye kurtardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23