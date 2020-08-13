Yunanistan toplantıya çağırmıştı! Türkiye'den karşı hamle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın talep etmesi üzerine yarın olağanüstü toplanacak olan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi Avrupa'nın dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeleri ve Türkiye'nin tutumunu anlatan mektuplar yolladı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun mektubunda, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün diyalog ve iş birliği çağrılarına rağmen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bugüne kadar attığı tek taraflı adımlarla Türkiye'yi dışlama amacıyla oluşturdukları ittifak ve girişimlere işaret edildi.

"Türkiye-AB ilişkilerinin, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların kaprislerinden daha fazla zarar görmemesi gerekiyor"

Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmeleri devam ettirirken, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ile imzaladığı, Türkiye'nin ve Libya'nın kıta sahanlığını ihlal eden korsan deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasının, Yunanistan'ın Türkiye ile dürüst ve samimi diyalog ve iş birliği başlatmadaki gönülsüzlüğünü bir defa daha ortaya koyduğunun bildirildiği mektupta Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinin, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların kaprislerinden daha fazla zarar görmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliğine üye ülkeleri, bugüne kadar iyi niyetini defalarca ortaya koyan Türkiye'ye karşı alınabilecek haksız bir tutumun karşısında durmaya çağırdı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi

Çavuşoğlu ayrıca, aralarında Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, İtalya, Litvanya, Macaristan ve Romanya'nın da bulunduğu bazı Avrupa Birliği Dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le de bu kapsamda telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Benzer mektupların ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri dışişleri bakanları ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e yollanmakta olduğu belirtildi.