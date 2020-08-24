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Dünya Yunanistan teklif yaptı! Savaş jetleri alıyorlar
Dünya

Yunanistan teklif yaptı! Savaş jetleri alıyorlar

Doğu Akdeniz'de provokasyonlara imza atarak tansiyonu yükselten Yunanistan yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:29:00 -
Yunanistan teklif yaptı! Savaş jetleri alıyorlar

Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulması ve Doğu Akdeniz’deki meşru hamlelerinden rahatsız olan Yunanistan, Fransa’da savaş jeti ve fırkateyn almak için harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yardım amacıyla bölgeye savaş jetlerini gönderen Fransızlara, Atina yönetimi teklif yapacak.

Yunan Kathimerini gazetesi, Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki asker sayısını arttırdığını belirterek, ‘Atina, 12 Rafael savaş uçağı almak için Fransa ile görüşmelere başladı’ haberini yaptı.

Alman bakan geliyor

Gazete, İspanya ve İngiltere’nin de Yunanistan’a fırkateyn göndermeye hazır olduğunu yazdı. Haberde ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Atina ve Ankara’ya yapacağı iki ziyaretin büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

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Yorumlar

Ulvi

Peki S-400 LER hala niye aktif değil..Niye Ankarada bekliyor.Niye Doğu Akdeniz ve Egeyi kapsamıyor.Kıyıda köşede paslansın diyemi milyar dolaralar verip,Bir sürü hırtlığa göğüs gerdik.S-400 ler aktifleşmedikçe Yunanistan ve Batı akıllanmaz.
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Mining

Rafael uçağı alacakmış. Borç batağındaki Yunanistan bunları nasıl ödeyecek. Aslında onlar oyunun bir parçası olarak Yunanistan'a hibe veriliyor.
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