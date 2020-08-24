Yunanistan teklif yaptı! Savaş jetleri alıyorlar

Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulması ve Doğu Akdeniz’deki meşru hamlelerinden rahatsız olan Yunanistan, Fransa’da savaş jeti ve fırkateyn almak için harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yardım amacıyla bölgeye savaş jetlerini gönderen Fransızlara, Atina yönetimi teklif yapacak.

Yunan Kathimerini gazetesi, Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki asker sayısını arttırdığını belirterek, ‘Atina, 12 Rafael savaş uçağı almak için Fransa ile görüşmelere başladı’ haberini yaptı.

Alman bakan geliyor

Gazete, İspanya ve İngiltere’nin de Yunanistan’a fırkateyn göndermeye hazır olduğunu yazdı. Haberde ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Atina ve Ankara’ya yapacağı iki ziyaretin büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.