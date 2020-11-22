  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü
Dünya

Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattına savaşmaya giden bir Yunan sporcunun bölgedeki çatışmalarda öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:39:00 -
Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü

Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da ortalık tam anlamıyla toz duman.

Cuma günü Erivan'a giden Rus heyeti ise dün de Bakü'de temaslarda bulundu. İstifa eden Ermeni generalin itirafı ise dünyayı şoke etti.

Öte yandan iki Yunan sporcunun Azerbaycan'a karşı işgalci Ermenistan'ın yanında savaşmak için gönüllü olduğu, birinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ermenistan için gönüllü olmuş

Yunanistan Dedeağaç'tan bir sporcunun, kardeşiyle birlikte gittiği ve savaştığı Dağlık Karabağ'daki Ermenistan-Azerbaycan savaşında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yunan Ordusu'nda özel kuvvetlerde görev yapan iki kardeş Ermenistan'ın yanında savaşmak için gönüllü olmuşlardı. Ancak iki kardeşin isimleri kamuoyuna açıklanan ve öldüğü bildirilen Yunan gönüllüler arasında yer almıyor.

Yunan kaynaklar, gönüllü olarak Ermenistan'ın yanında savaşan diğer sporcunun, kardeşinin cenazesini de alarak aileleri ile birlikte yaşadıkları Dedeağaç'a gideceğini aktarıyor.

Yunan gazeteci Krikor Tsakitzian, Dağlık Karabağ savaşında Ermenilerin tarafında savaşan Yunan kardeşler hakkında haber yaparak Yunan ordusunda özel kuvvetlerde görev yaptıklarını yazdı.

Daha önce de Ermenistan saflarında savaşan "VoMa" isimli terörist gruba yönelik soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler
Ekonomi

Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler

Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım..
MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı
Gündem

MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı

Adana'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Adana Feke Belediyesi MHP’li meclis..
Araç sahipleri cezaya dikkat! Sayılı günler kaldı
Gündem

Araç sahipleri cezaya dikkat! Sayılı günler kaldı

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Aralık 2020 tarihinden itibare..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay