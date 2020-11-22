Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü

Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da ortalık tam anlamıyla toz duman.

Cuma günü Erivan'a giden Rus heyeti ise dün de Bakü'de temaslarda bulundu. İstifa eden Ermeni generalin itirafı ise dünyayı şoke etti.

Öte yandan iki Yunan sporcunun Azerbaycan'a karşı işgalci Ermenistan'ın yanında savaşmak için gönüllü olduğu, birinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ermenistan için gönüllü olmuş

Yunanistan Dedeağaç'tan bir sporcunun, kardeşiyle birlikte gittiği ve savaştığı Dağlık Karabağ'daki Ermenistan-Azerbaycan savaşında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yunan Ordusu'nda özel kuvvetlerde görev yapan iki kardeş Ermenistan'ın yanında savaşmak için gönüllü olmuşlardı. Ancak iki kardeşin isimleri kamuoyuna açıklanan ve öldüğü bildirilen Yunan gönüllüler arasında yer almıyor.

Yunan kaynaklar, gönüllü olarak Ermenistan'ın yanında savaşan diğer sporcunun, kardeşinin cenazesini de alarak aileleri ile birlikte yaşadıkları Dedeağaç'a gideceğini aktarıyor.

Yunan gazeteci Krikor Tsakitzian, Dağlık Karabağ savaşında Ermenilerin tarafında savaşan Yunan kardeşler hakkında haber yaparak Yunan ordusunda özel kuvvetlerde görev yaptıklarını yazdı.

Daha önce de Ermenistan saflarında savaşan "VoMa" isimli terörist gruba yönelik soruşturma açıldığı duyurulmuştu.