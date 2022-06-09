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Yerel Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi yakalandı
Yerel

Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK terör örgütü şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 18:39:00 -
Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Hudut askerleri devriye görevini sürdürürken, bininci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit eden terör örgütü PKK şüphelisi F.M, M.Ç. ve H.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmesinin ardından işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi savcıdaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan F.M. ve M.Ç. tutuklanırken, diğer şüpheli H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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