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Spor Yunanistan Panathinaikos takımı depremzedeler ve Türkiye için destek kampanyasını ilan etti! Son dakika!
Spor

Yunanistan Panathinaikos takımı depremzedeler ve Türkiye için destek kampanyasını ilan etti! Son dakika!

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos Basketbol Takımı, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen depremzedeler için yardım topladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 18:31:00 - 2023-02-09 18:34:31
Yunanistan Panathinaikos takımı depremzedeler ve Türkiye için destek kampanyasını ilan etti! Son dakika!

Yunanistan ekibi Panathinaikos Basketbol Takımı, depremzedeler için yardım topladıklarını duyurdu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor. Yunan temsilcisi Panathinakos Basketbol Takımı da Türkiye ve Suriye halkı için yardım toplayacağını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yardım malzemelerinin OAKA Arena'da toplanıp, gönderileceği ifade edildi. İnternet sitesinde ayrıca para yardımı için hesap numarası da paylaşıldı.

Panathinaikos Başkanı Vassilis Parthenopoulos da depremden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye ve Suriye halkının yanında olduğunu söyledi.

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