Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından ölüme itilen 26 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 26 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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