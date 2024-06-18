  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tuzla'da farbika yangını! Patlama sesleri geliyor!

Türkiye'nin hamlesi ses getirdi: ASELSAN'ın imzaladığı yeni iş ilişkilerinin bedeli 71 milyar lira oldu!

“İtperest”lerin sevimli dostu, yavru kediyi paramparça yaptı

Biden'ın 'tuhaf' videoları çok konuşulmuştu: Beyaz Saray'dan açıklama geldi!

Güneş enerjisi üretiminde rekor! Bayramın ilk günü...

Dünyada "Yeşil Güç" olarak biliniyor! Süper gıda olarak biliniyor, 1 bardağı altın kadar değerli

Bu kadarı olmaz dedikçe oluyor! Sokak köpekleri yüzünden yolcu uçağı kalkış yapamadı!

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikten vazgeçmek bir şartla mümkün

Cola cola şirketleri Rusya'dan çekilemedi! Rus üst düzey Devlet Duması: Ticari markalar iptal edilsin

Bizim Türkler kapıda vize uygulaması sebebiyle yunan Adaları’na koşmuşlardı! Turistler İHA'larla arıyor
Yerel Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 21:51:00 -
Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından ölüme itilen 26 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 26 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yerel

Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 232 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası'nda 232 düzensiz göçmen yakalandı

Gündem

Kuşadası'nda 232 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

Aydın’da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

Yaşam

Ayvacık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23