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Yerel Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!
Yerel

Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 19:31:00 -
Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 17’si çocuk 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

17’si çocuk 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 17’si çocuk 40 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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