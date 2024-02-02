Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi aldı.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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