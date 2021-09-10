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Gündem Yunanistan ölüme terk etti, Türk ekipler kurtardı
Gündem

Yunanistan ölüme terk etti, Türk ekipler kurtardı

Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan'ın Türk kara sularına iterek ölüme terk ettiği 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 22:00:00 -
Yunanistan ölüme terk etti, Türk ekipler kurtardı

Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris Gökçe Burnu üzerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itildikten sonra kendi imkanları ile karaya çıkan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris Çiftlikköy mevkiinde ise karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede 24 düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri botlara alarak kurtardı.

Datça ilçesi açıklarında ise fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber kene içindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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