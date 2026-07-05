Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı için bugün Avusturya’ya hareket edecek. Sarı-lacivertli ekipte Diego Carlos’un sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı açıklandı.
Fenerbahçe’de Avusturya kampı öncesi Diego Carlos gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün Avusturya'ya gidecek. Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerine katılmayan ve takımın Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı hazırlıklarda da yer almayan Brezilyalı futbolcu Diego Carlos ile ilgili gelişme yaşandı. Carlos'un planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılacağı belirtildi.