Yunanistan Meclisi'nde Türkiye kavgası

Yunan meclisinde görüşülen askeri bütçe tasarısı, Miçotakis ile Çipras arasında Türkiye tartışmasının yaşanmasına sebep oldu.

Yunanistan parlamentosunda yapılan askeri savunma bütçesi görüşmeleri, ciddi tartışmalara neden oldu.

Özellikle de mevcut Başbakan Miçotakis ile selefi Çipras arasında sert sözler sarf edildi.

Hiçbir kurmayının kendisine "savaş uçağı al" demediğini söyleyen Çipras, Fransa'dan ek olarak alınanak 6 adet jet için "gereksiz" ifadesini kullandı. Ana muhalefet lideri Çipras ayrıca, Fransa'nın kendilerini adalar konusunda Türkiye'ye karşı savunmadığını kaydetti.

Çipras Türkiye'nin F-35 programından çıkartıldığını hatırlatırken, Miçotakis de kendini "Bu silahlar Türkiye'ye karşı bize avantaj sağlayacak" diye savundu.

Miçotakis konuşmasının devamında NATO'yu da hedef alarak, "Türkiye S-400 alarak bizi tehdit ediyor ama Onlar (NATO) eşit mesafede duruyorlar" derken, Miçotakis ise, Türkiye'nin uluslararası arenada dışlandığına inananlara anlam veremediğini söyledi.

Çipras, "O (Erdoğan) şu ana kadar iki kere Biden ile görüştü. Dün BAE'deydi. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gidecek, İspanya Başbakanı Ankara'ya gitti ve Erdoğan'la görüştü" diye konuştu.

Özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifaklara girişen Atina, Fransa'dan çok sayıda Rafale savaş uçağı alarak Paris'i yanına çekmeye çalışıyor. Yunanistan Almanya'dan da denizaltı ve torpido alımı yapacak.