Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'in dışişleri bakanları bir araya geldi

ATİNA (AA) - Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail dışişleri bakanları, Atina'da görüştü.

Ekonomi ve enerji iş birliğinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, ortak basın açıklaması yaptı.

Yunanistan, İsrail ve GKRY arasındaki sıkı iş birliğinin "bölgedeki güvenliğin garantisi" olduğunu ileri süren Dendias, üçlü iş birliklerinin Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından da "güçlü şekilde desteklendiğini" savundu.

Ashkenazi ve Hristodulidis ise üçlü iş birliklerini uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine saygı temelinde yürüttükleri iddiasını dile getirerek, bölgedeki diğer ülkelerle de çok taraflı iş birliklerine hazır olduklarını öne sürdü.